Микрохирурги несколько часов оперировали мальчика, которому руку «порубила» газонокосилка

ЧП произошло во Всеволжске Ленинградской области.
Диагноз
Врачи диагностировали неполную травматическую ампутацию среднего пальца левой кисти, открытый перелом дистальной фаланги того же пальца, рубленую рану фаланги указательного пальца, множественные рубленые раны левой кисти, говорится в сообщении университета.
Операция
Ребенку восстановили пальцы, установили металлоостеосинтез. Операция длилась пять часов. Медики дают благоприятный прогноз.
Реабилитация пройдет тут же.
Школа
Более того, к мальчику будут приходить педагоги, чтобы он не пропустил занятия. Дело в том, что в университете есть филиал средней школы.
Ранее сообщалось, что врачи краевой больницы скорой помощи ювелирно пришивают людям оторванные руки.