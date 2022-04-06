7 апреля
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Жизнь

На Алтае мужчина отрубил пальцы бывшей супруге и выложил фото в соцсеть

В Алтайском крае осудили мужчину, который топором причинил бывшей жене тяжкий вред здоровью, сообщает региональный СК.

Топор
Топор
СС0

Инцидент произошел в октябре 2020 года в одном из сел Егорьевского района.

«Мужчина более 15 лет проживал со своей женой, воспитывая двоих несовершеннолетних детей. В 2018 году женщина развелась с супругом, но проживать отдельно совместно с детьми стала только с 2020 года», — рассказали в ведомстве.

В октябре женщина пришла на день рождения подруги, а после попросила бывшего супруга довезти ее до дома, при этом пригласила его в гости.

После того как женщина уснула, мужчина, почувствовав сильную ревность, взяв топор и отрубил женщине пальцы левой руки.

Сельчанку госпитализировали в больницу, где оказали медпомощь.

«Кроме того, мужчина из чувства мести разместил в одной из соцсетей фотографии интимного характера бывшей супруги», — отметили в СК.

55-летний мужчина вину не признал. Суд отправил его на 3 года в колонию общего режима за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».

Ранее жительница России с третьей попытки отрубила пальцы восьмилетней дочери «за шалость».

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