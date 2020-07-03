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Здоровье

Минобороны рассказало о состоянии людей, которым вкололи экспериментальную вакцину

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, спустя две недели чувствуют себя хорошо, сообщает РИА «Новости».

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Напомним, первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса начали 18 июня. Вторую группу добровольцев из 20 человек вакцинировали 23 июня. Ранее рассказали о побочных эффектах.

По последней информации Минобороны, добровольцы спустя две недели чувствуют себя хорошо.

Так, испытуемые из первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины, не жалуются на состояние здоровья у них нет. Серьезных нежелательных явлений не зарегистрировали.

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого введут второй компонент, также чувствуют себя хорошо — осложнений или побочных реакций нет.

В первой группе 18 человек — девять из них получили один компонент препарата, еще девять — второй. Во второй группе 20 добровольцев — они получат препарат в бустерном варианте (оба компонента через промежуток времени).

Клинические испытания вакцины Минобороны проводит совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Их планируется завершить до конца июля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что вакцина от COVID-19 — не панацея.

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