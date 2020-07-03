Минобороны рассказало о состоянии людей, которым вкололи экспериментальную вакцину

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, спустя две недели чувствуют себя хорошо, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса начали 18 июня. Вторую группу добровольцев из 20 человек вакцинировали 23 июня. Ранее рассказали о побочных эффектах.

По последней информации Минобороны, добровольцы спустя две недели чувствуют себя хорошо.

Так, испытуемые из первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины, не жалуются на состояние здоровья у них нет. Серьезных нежелательных явлений не зарегистрировали.

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого введут второй компонент, также чувствуют себя хорошо — осложнений или побочных реакций нет.

В первой группе 18 человек — девять из них получили один компонент препарата, еще девять — второй. Во второй группе 20 добровольцев — они получат препарат в бустерном варианте (оба компонента через промежуток времени).

Клинические испытания вакцины Минобороны проводит совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Их планируется завершить до конца июля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что вакцина от COVID-19 — не панацея.