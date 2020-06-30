Побочные эффекты появились у российских испытателей вакцины от коронавируса

Тем не менее побочные симптомы присутствуют.
«Есть небольшое количество ожидаемых побочных явлений, которые связанны непосредственно с введением вакцины — это так называемая общая и местная поствакцинальная реакция, которая носит легкую степень тяжести, и которая купируется самопроизвольно без какого-либо дополнительного вмешательства. Добровольцы чувствуют себя хорошо», — сообщила Смолярчук.
Первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса начался в Сеченовском университете 18 июня. Вторая группа добровольцев из 20 человек вакцинирована 23 июня.
Нежелательные побочные явления в случае их возникновения обычно проявляются сразу после введения препарата или в ближайшие несколько часов или суток.
«В более поздние сроки каких-то тяжелых побочных явлений мы не ожидаем, но тем не менее мы должны контролировать состояние добровольцев в целом, в том числе лабораторные показатели, после введения вакцины», — сказала руководитель центра.