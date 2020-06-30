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Здоровье

Побочные эффекты появились у российских испытателей вакцины от коронавируса

Специалисты Сеченовского университета не наблюдают нежелательных побочных симптомов у добровольцев, которым ввели отечественную вакцину против коронавируса, все пациенты чувствуют себя хорошо, сообщила ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

Тем не менее побочные симптомы присутствуют.

«Есть небольшое количество ожидаемых побочных явлений, которые связанны непосредственно с введением вакцины — это так называемая общая и местная поствакцинальная реакция, которая носит легкую степень тяжести, и которая купируется самопроизвольно без какого-либо дополнительного вмешательства. Добровольцы чувствуют себя хорошо», — сообщила Смолярчук.

Первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса начался в Сеченовском университете 18 июня. Вторая группа добровольцев из 20 человек вакцинирована 23 июня.

Нежелательные побочные явления в случае их возникновения обычно проявляются сразу после введения препарата или в ближайшие несколько часов или суток.

«В более поздние сроки каких-то тяжелых побочных явлений мы не ожидаем, но тем не менее мы должны контролировать состояние добровольцев в целом, в том числе лабораторные показатели, после введения вакцины», — сказала руководитель центра.

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