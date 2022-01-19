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Здоровье

Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на «удаленку»

Премьер РФ Михаил Мишустин призвал работодателей в связи с распространением коронавируса по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает «Интерфакс».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«В первую очередь, это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — добавил председатель правительства.

«Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Мишустин.

Премьер призвал создать максимально безопасные условия на рабочих местах.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала новые правила на период пандемии.

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