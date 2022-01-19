Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на «удаленку»

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.