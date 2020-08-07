Мишустин снял ограничения на 9 импортных препаратов из сотен жизненно-необходимых лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей, сообшает пресс-служба правительства.

Решение касается 9 наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Это филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Теперь к ним не применяется правило, по которому производители иностранных лекарств не допускаются к госзакупкам, если существуют аналогичные препараты хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС, пишет «Интерфакс».

До сих пор введенное правило в ряде случаев мешало эффективному лечению.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 30 ноября 2015 года № 1289.

Постановление

Постановление об ограничении госзакупок иностранных лекарств, включенных в перечень (ЖНВЛП), бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в 2015 году. Именно этот документ в СМИ назвали наследием Мишустина.

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В список попали 608 препаратов, которые предполагалось заменить аналогами производства России или стран-участников Евразийского экономического союза. «Импортозаместительный» шаг.

В правительстве подчеркивают, что мера «направлена на развитие отечественного производства лекарственных препаратов, а действие постановления распространяется только на государственные закупки лекарств».

Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя постановление в 2015 году, уточнил, что оно касается только препаратов, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших. Всего в этом списке 608 препаратов, при этом 282 международных непатентованных наименования — это те препараты, по которым есть два и более производителя, писал vz.ru. При этом Мантуров заверил, что на цены на лекарства правительственные меры если и повлияют, то только в сторону снижения.

Впоследствии оказалось, что полноценной и эффективной замены не произошло.

Действия врачей

О необходимости этого решения Мишустина медики заявляли давно.

По данным завотделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы Елены Скоробогатовой, у пациентов-детей с острым лимфобластным лейкозом на 15% ухудшилась выживаемость при использовании только одного дженерика, чаще возникали побочные эффекты.

«К нам в середине 2019 обращались пациенты, а мы им отказывали, потому что отсутствовали даже базисные препараты для лечения того же острого лимфобластного лейкоза», — рассказала врач.

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Чтобы хоть как-то помочь с лекарствами, благотворительные фонды делали закупки за границей, скупали остатки по аптекам.

«Мы пытались говорить об этом, но нам не разрешали. Говорили, вы подводите импортозамещение», — цитирует ura.ru гендиректора медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Галину Новичкову. Она напомнила, что лекарства, которые были эффективны при лечении лейкоза у детей, начали пропадать с 2017 года (всего острым лейкозом в России ежегодно заболевают 4500 — 5000 человек). «В зависимости от заболевания от 70 до 90% выздоравливали. Потом лекарства стали исчезать, а результаты ухудшаться. В прошлом году летом наступил апогей, потому что многие лекарства вообще ушли с рынка, причем и те, без которых вылечить лейкоз нельзя. Меньше детей стали достигать ремиссии, стало больше рецидивов. Но ведь врачи то остались те же самые и схемы терапии те же!» — рассказала Новичкова.

Пик

Возмущение врачей и родителей достигло пика в начале 2020 года.