Мишустин снял ограничения на 9 импортных препаратов из сотен жизненно-необходимых лекарств

Решение касается 9 наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Это филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.
Теперь к ним не применяется правило, по которому производители иностранных лекарств не допускаются к госзакупкам, если существуют аналогичные препараты хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС, пишет «Интерфакс».
До сих пор введенное правило в ряде случаев мешало эффективному лечению.
Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 30 ноября 2015 года № 1289.
Постановление
Постановление об ограничении госзакупок иностранных лекарств, включенных в перечень (ЖНВЛП), бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в 2015 году. Именно этот документ в СМИ назвали наследием Мишустина.
В список попали 608 препаратов, которые предполагалось заменить аналогами производства России или стран-участников Евразийского экономического союза. «Импортозаместительный» шаг.
В правительстве подчеркивают, что мера «направлена на развитие отечественного производства лекарственных препаратов, а действие постановления распространяется только на государственные закупки лекарств».
Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя постановление в 2015 году, уточнил, что оно касается только препаратов, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших. Всего в этом списке 608 препаратов, при этом 282 международных непатентованных наименования — это те препараты, по которым есть два и более производителя, писал vz.ru. При этом Мантуров заверил, что на цены на лекарства правительственные меры если и повлияют, то только в сторону снижения.
Впоследствии оказалось, что полноценной и эффективной замены не произошло.
Действия врачей
О необходимости этого решения Мишустина медики заявляли давно.
По данным завотделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы Елены Скоробогатовой, у пациентов-детей с острым лимфобластным лейкозом на 15% ухудшилась выживаемость при использовании только одного дженерика, чаще возникали побочные эффекты.
«К нам в середине 2019 обращались пациенты, а мы им отказывали, потому что отсутствовали даже базисные препараты для лечения того же острого лимфобластного лейкоза», — рассказала врач.
Чтобы хоть как-то помочь с лекарствами, благотворительные фонды делали закупки за границей, скупали остатки по аптекам.
«Мы пытались говорить об этом, но нам не разрешали. Говорили, вы подводите импортозамещение», — цитирует ura.ru гендиректора медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Галину Новичкову.
Она напомнила, что лекарства, которые были эффективны при лечении лейкоза у детей, начали пропадать с 2017 года (всего острым лейкозом в России ежегодно заболевают 4500 — 5000 человек).
«В зависимости от заболевания от 70 до 90% выздоравливали. Потом лекарства стали исчезать, а результаты ухудшаться. В прошлом году летом наступил апогей, потому что многие лекарства вообще ушли с рынка, причем и те, без которых вылечить лейкоз нельзя. Меньше детей стали достигать ремиссии, стало больше рецидивов. Но ведь врачи то остались те же самые и схемы терапии те же!» — рассказала Новичкова.
Пик
Возмущение врачей и родителей достигло пика в начале 2020 года.