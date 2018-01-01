Модным активированным углем можно "отравиться"

Активированный уголь может быть опасен. К такому выводу пришла диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин, пишет "МедикФорум".
Диетолог поясняет, что активированный уголь сейчас стал модным препаратом. Его пьют просто так "для здоровья", а некоторые повара добавляют в ресторанные блюда для пикантности.
Действительно, этот лекарственный препарат адсорбирует вредные вещества в желудке человека и помогает при оперативном лечении проблем с желудком. Но его нет смысла пить на второй день после, алкогольного или пищевого отравления, когда все вредные вещества уже попали в кровь.
Однако, напоминает Медлин, уголь адсорбирует и полезные вещества. Поэтому его не рекомендуют принимать с лекарственными препаратами и в целом без показаний. В противном случае много полезного, что съест человек, не усвоится.