Читайте нас в соцсетях
2 июля 23°C
Здоровье
Новости рубрики
Архив рубрики
2 июл. 07:07
69

Модным активированным углем можно "отравиться"

Активированный уголь может быть опасен. К такому выводу пришла диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин, пишет "МедикФорум".

Здоровое питание.

Диетолог поясняет, что активированный уголь сейчас стал модным препаратом. Его пьют просто так "для здоровья", а некоторые повара добавляют в ресторанные блюда для пикантности.

Действительно, этот лекарственный препарат адсорбирует вредные вещества в желудке человека и помогает при оперативном лечении проблем с желудком. Но его нет смысла пить на второй день после, алкогольного или пищевого отравления, когда все вредные вещества уже попали в кровь.

Однако, напоминает Медлин, уголь адсорбирует и полезные вещества. Поэтому его не рекомендуют принимать с лекарственными препаратами и в целом без показаний. В противном случае много полезного, что съест человек, не усвоится.

Смотрите также
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алапресс-сервис
О копании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Архив газеты "Читай!Город"
Афиша
Рейтинг@Mail.ru