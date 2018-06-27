Здоровье

Мода или необходимость: барнаульцы рассказали, зачем им нужны фитнес-браслеты

Сегодня, 07:18.
Здоровье

Фитнес-браслеты становятся популярным аксессуаром. Что это — дань моде или необходимое для здоровья устройство? Аltapress.ru спросил у барнаульцев, для чего они используют гаджеты и насколько считают их эффективными.

Фитнес-браслет.
Фитнес-браслет. Фото : altapress.ru.

Фитнес-браслет (фитнес-трекер) — это гаджет, который контролирует пульс, замеряет время, число пройденных шагов и подходов. В зависимости от модели браслеты могут считывать фазы сна, вычислять оптимальное время для пробуждения и подсчитывать калории, утверждают производители.

Кто "за" браслеты и почему

Пользователи выделяют следующие полезные функции браслета:

  • измеряет частоту пульса
  • считает шаги
  • фиксирует фазы сна
  • считает потраченные калории
  • будит не звуком, а легкой вибрацией
  • показывает информацию о звонках и сообщениях на смартфон

Жительница Барнаула Анна говорит, что покупка браслета была необходима. Девушка во время поездки на велосипеде почувствовала себя плохо, обратилась в больницу. Оказалось, что ей противопоказаны повышенные нагрузки из-за проблем с сердцем.

— Врач порекомендовала купить мне гаджет, который будет отслеживать пульс. Важно, чтобы частота ударов сердца не превышала допустимую для меня норму. Выбирала между фитнес-часами и браслетом. Но при одинаковой стоимости выбрала браслет, потому что помимо функции измерения пульса в нем есть много других. К примеру, "умный будильник", который вычисляет подходящую для тебя фазу сна и будит ненавязчивой вибрацией. 

По словам девушки, браслет дает погрешность в пульсе примерно на 10-15 единиц, обычно завышая их в состоянии активности. "Но это не критично. Достаточно, что я представляю, когда он в принципе повышается", — говорит Анна. 

Другая девушка, Анастасия, тоже купила фитнес-трекер, чтобы следить за здоровьем. Она использует его только для контроля пульса. "Но я стала меньше доверять браслету. Его цифры существенно отличаются от данных суточного мониторинга, которое мне проводили медицинским прибором", — отмечает Анастасия. 

Фитнес-браслет.
Фитнес-браслет.

Анна Осипова,
фитнес-врач:

— Использовать фитнес-браслеты полезно, чтобы узнавать свой пульс. Я бы советовала носить этот гаджет, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Плохо, когда в покое пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту. Тогда нужно обратиться к кардиологу и терапевту. 

Но нужно помнить, что браслеты не всегда дают точную информацию. Когда человек приходит к нам в фитнес-центр, я исследую его показатели специальными приборами. На данные браслета советую ориентироваться, чтобы примерно представлять частоту пульса. Если сомневаетесь в показателях, всегда можно посчитать число ударов, приложив руку к местам пульсации на шее или запястье.

Почему "против" гаджетов 

Пользователи выделяют следующие минусы:

  • показатели пульса неточные
  • не всегда шагомер работает правильно. За шаги он может принять другие действия, например взмах рукой
  • счетчики калорий, активности и отдыха относительные

Барнаульский фитнес тренер Андрей Шипелёв считает, что фитнес-браслеты — это дань моде. 

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.

Андрей Шипелёв,
персональный тренер:

— Для обычного человека трекеры бесполезны. Максимум, что в браслете можно использовать в обычной жизни — это шагомер и часы. Оптический датчик сердечного ритма постоянно врет. Такие датчики дают некорректную информацию и это основная причина, по которой такими браслетами не пользуются профессиональные спортсмены. Трекеры могут давать неправильные данные, к примеру, из-за пота или волос на теле.

Профессиональному спортсмену важны точные значения пульса. Они используют специальные датчики, которые крепятся на уровне груди. Их сигнал считывают специальные фитнес-часы. Если сравнить данные ЭКГ и таких датчиков — результат будет одинаковым. Если хотите следить за показателями — покупайте профессиональное оборудование Polar или Garmin.  Никакие "самсунги" и даже самые распространенные Xiaomi и Apple не дадут точной информации по вашему здоровью.

"Самое нужное в таком браслете — часы, чтобы можно было следить за продолжительностью тренировок. Но не во всех моделях есть секундомер, а это очень важно", — считает Андрей Шипелёв. Чтобы контролировать время тренировок, можно взять обычный секундомер за 500 рублей, подчеркивает тренер. 

Спорт. Фитнес. Гири.
Спорт. Фитнес. Гири.

Дмитрий Науман, барнаульский предприниматель, который активно занимается спортом, разочаровался в фитнес-браслете. По его словам, покупка гаджета оказалось бессмысленной тратой.

Дмитрий Науман,
предприниматель:

— Покупал браслет, чтобы следить за пульсом во время тренировки. Но от нагрузок руки потеют, а пот мешает датчику считывать пульс. Получается, для точности нужно использовать специальные датчики под сердце и часы. Но такой комплект стоит около 20 тысяч рублей. Свой браслет купил за 1,5 тысячи, выбирал по соотношению цена-качество. Но он не оправдал ожидания.

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