Мода или необходимость: барнаульцы рассказали, зачем им нужны фитнес-браслеты

Фитнес-браслет (фитнес-трекер) — это гаджет, который контролирует пульс, замеряет время, число пройденных шагов и подходов. В зависимости от модели браслеты могут считывать фазы сна, вычислять оптимальное время для пробуждения и подсчитывать калории, утверждают производители.

Кто "за" браслеты и почему

Пользователи выделяют следующие полезные функции браслета:

измеряет частоту пульса

считает шаги

фиксирует фазы сна

считает потраченные калории

будит не звуком, а легкой вибрацией

показывает информацию о звонках и сообщениях на смартфон

Жительница Барнаула Анна говорит, что покупка браслета была необходима. Девушка во время поездки на велосипеде почувствовала себя плохо, обратилась в больницу. Оказалось, что ей противопоказаны повышенные нагрузки из-за проблем с сердцем.

— Врач порекомендовала купить мне гаджет, который будет отслеживать пульс. Важно, чтобы частота ударов сердца не превышала допустимую для меня норму. Выбирала между фитнес-часами и браслетом. Но при одинаковой стоимости выбрала браслет, потому что помимо функции измерения пульса в нем есть много других. К примеру, "умный будильник", который вычисляет подходящую для тебя фазу сна и будит ненавязчивой вибрацией.

По словам девушки, браслет дает погрешность в пульсе примерно на 10-15 единиц, обычно завышая их в состоянии активности. "Но это не критично. Достаточно, что я представляю, когда он в принципе повышается", — говорит Анна.

Другая девушка, Анастасия, тоже купила фитнес-трекер, чтобы следить за здоровьем. Она использует его только для контроля пульса. "Но я стала меньше доверять браслету. Его цифры существенно отличаются от данных суточного мониторинга, которое мне проводили медицинским прибором", — отмечает Анастасия.

Анна Осипова,

фитнес-врач:

— Использовать фитнес-браслеты полезно, чтобы узнавать свой пульс. Я бы советовала носить этот гаджет, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Плохо, когда в покое пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту. Тогда нужно обратиться к кардиологу и терапевту. Но нужно помнить, что браслеты не всегда дают точную информацию. Когда человек приходит к нам в фитнес-центр, я исследую его показатели специальными приборами. На данные браслета советую ориентироваться, чтобы примерно представлять частоту пульса. Если сомневаетесь в показателях, всегда можно посчитать число ударов, приложив руку к местам пульсации на шее или запястье.

Почему "против" гаджетов

Пользователи выделяют следующие минусы:

показатели пульса неточные

не всегда шагомер работает правильно. За шаги он может принять другие действия, например взмах рукой

счетчики калорий, активности и отдыха относительные

Барнаульский фитнес тренер Андрей Шипелёв считает, что фитнес-браслеты — это дань моде.

Андрей Шипелёв,

персональный тренер:

— Для обычного человека трекеры бесполезны. Максимум, что в браслете можно использовать в обычной жизни — это шагомер и часы. Оптический датчик сердечного ритма постоянно врет. Такие датчики дают некорректную информацию и это основная причина, по которой такими браслетами не пользуются профессиональные спортсмены. Трекеры могут давать неправильные данные, к примеру, из-за пота или волос на теле. Профессиональному спортсмену важны точные значения пульса. Они используют специальные датчики, которые крепятся на уровне груди. Их сигнал считывают специальные фитнес-часы. Если сравнить данные ЭКГ и таких датчиков — результат будет одинаковым. Если хотите следить за показателями — покупайте профессиональное оборудование Polar или Garmin. Никакие "самсунги" и даже самые распространенные Xiaomi и Apple не дадут точной информации по вашему здоровью.

"Самое нужное в таком браслете — часы, чтобы можно было следить за продолжительностью тренировок. Но не во всех моделях есть секундомер, а это очень важно", — считает Андрей Шипелёв. Чтобы контролировать время тренировок, можно взять обычный секундомер за 500 рублей, подчеркивает тренер.

Дмитрий Науман, барнаульский предприниматель, который активно занимается спортом, разочаровался в фитнес-браслете. По его словам, покупка гаджета оказалось бессмысленной тратой.

Дмитрий Науман,

предприниматель: