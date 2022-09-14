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Здоровье

Мощный магнитный шторм обрушился на Алтай. Когда настанет штиль

Геомагнитный фон резко изменился 14 сентября — мощная магнитная буря переросла в шторм, пишет pravda-tv.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Дело в том, что вспышки на Солнце стали интенсивнее, соответственно, усилилась геомагнитная активность.

До обеда сила геомагнитных колебаний была невысокой — около 3 баллов. Однако ближе к вечеру стало «штормить».

И затихнет геомагнитный шторм только 15 сентября. И в космосе настанет штиль.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Гаджеты

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис». Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

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