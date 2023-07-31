31 июля
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Здоровье

Мужчина с двумя пенисами решил избавиться от одного из них

Американец рассказал, что родился с двумя пенисами из-за редкого отклонения.

Скальпели.
Скальпели.
Открытые источники в интернете (СС0)

Однако со временем решил избавиться от одного из них, пишет New York Post.

При рождении у мужчины была диагностирована дифаллия — аномалия развития мочеполовой системы, характеризующаяся удвоением полового члена.

Однако американец, повзрослев, не растерялся — он активно использовал свою особенность, чтобы заинтересовать женщин. При этом сам испытывал дискомфорт при интимной близости, указывает Lenta.ru.

В конце концов он согласился на операцию по удалению одного полового члена.

Между тем ученые узнали, почему пенис в старости уменьшается и искривляется. Процесс уменьшения детородного органа выглядит стремительнее, чем происходит на самом деле. В организме с возрастом снижается количество коллагена — белка, который составляет основу соединительной ткани, обеспечивающего её прочность и эластичность.

Это, в том числе, приводит к тому, что некоторые части тела, включая мужской половой орган, с возрастом становятся меньше в размерах.

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