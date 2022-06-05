5 июня
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Здоровье

Мясников назвал лекарства, от которых у женщин могут выпасть волосы

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал наиболее характерные для женщин причины потери волос, в том числе и из-за приема лекарственных препаратов.

Женщина. Волосы.
Женщина. Волосы.
ССО

Мясников отметил, что у женщин наиболее частые причины потери волос — железодефицитная анемия и недостаток белка в рационе из-за избыточной диеты.

Кроме того, волосы теряют густоту на фоне стресса, после гриппа и других инфекционных заболеваний, из-за хронических болезней.

К примеру, классический признак болезней щитовидной железы — выпадение волос. При этом 20% женщин, отметил врач, страдают аутоиммунным тиреоидитом.

Однако одной из частых причин потери густоты волос становятся лекарства: статины, средства от повышенного давления, противосудорожные препараты, многие антибиотики, лекарства от болезней желудка.

«Вам дают витамины от выпадения волос, а при этом вы можете принимать не очень нужные вам лекарства, которые провоцируют выпадение волос», — пояснил Мясников.

Он подчеркнул, что процесс выпадения волос естественен — в норме выпадает ежедневно примерно 100−150 волос. Чтобы заподозрить облысение, должно выпасть около 20% шевелюры.

Ранее зарубежный доктор медицинских наук назвал необычный способ спасения волос.

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