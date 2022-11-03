3 ноября
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Здоровье

На Алтае появятся кабинеты для пациентов с высоким холестерином

В Алтайском крае в 2023 году в учреждениях здравоохранения появятся кабинеты для наблюдения пациентов с высоким уровнем холестерина, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

Контроль над такими пациентами поможет снизить риск возникновения и развития атеросклеротических заболеваний — инсультов и инфарктов.

«Как в России, так и в Алтайском крае, болезни системы кровообращения остаются лидирующей причиной смерти. По предварительным данным пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в крае 39 тыс. человек», — подчеркивает министр.

Также в 2023 году планируют активизировать работу по амбулаторной реабилитации кардиологических пациентов.

Пациенту подберут определенную реабилитационную программу, в которую включат физические тренировки с инструктором ЛФК, психологические тренинги и контроль с коррекцией доз препаратов.

Достигнуть показателя ожидаемой продолжительности жизни до 69,6 лет — важная задача для региона. В прошлом году показатель составил 68,6 лет.

Ранее в разных руслах. Барнаульский профессор Алексей Петриков — о ковиде, здоровых венах и новых проблемах флебологии.

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