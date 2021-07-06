Назван способ быстро похудеть без диет и спорта. Нужно просто «лежать и есть»

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала РИА «Новости» , как избавиться от лишних килограммов, если не подходят занятия спортом и диеты.

Разумовская отметила, что для похудения необходимо высыпаться, поскольку систематический недосып снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит.

«Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота», — пояснила эксперт.

Что касается еды, то в рационе должна быть клетчатка — она нормализует уровень холестерина и сахара и положительно влияет на кишечник.

Капуста. Огород ССО

Каждый день нужно съедать 20−40 граммов клетчатки. Для этого придется включить в рацион каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи.

«Важно, чтобы было достаточно белка — от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса. Это могут быть как молочные продукты, мясо, рыба и другие морепродукты, яйца, так и растительный белок: орехи, бобовые, соя. Переваривание белка — долгий процесс, вы будете дольше чувствовать себя сытым. На усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на белки или углеводы», — разъяснила Разумовская.

Ранее другой диетолог объяснил, почему люди с лишним весом жалуются на «широкую кость» и «медленный метаболизм».