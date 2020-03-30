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Здоровье

Названа «благоприятная» температура, при которой Covid-19 держится дольше всего

Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов, установили ученые из Гонконга.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

При отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней, сообщает РИА Новости.

При высокой температуре в 70 градусов вирус COVID-19 исчезает в течение пяти минут.

Кроме того, коронавирус может оставаться на бумаге не более трех часов, на одежде и обработанном дереве — до двух дней, на стекле — до четырех дней, пишет bfm.ru. Дольше всех вирус держится на пластике — до семи. Столько же коронавирус может оставаться на внешней поверхности медицинских масок.

«Убежище» открылось

Между тем в Алтайском крае зафиксирован первый случай заражение коронавирусовм Covid-19. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике. Десять дней она находилась дома в режиме самоизоляции. Однако лабораторное исследование анализов в новосибирском «Векторе» подтвердило худшее.

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение барнаульской городской больницы № 5.

«Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Клинических симптомов заболевания у нее нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Изолирован и муж заболевшей. Его анализы проверяют в «Векторе», — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Алтайском крае.

Еще одна жительница Алтая заразилась новой коронавирусной инфекцией, отдыхая на юго-востоке Таиланда, сообщает блог «Паттайя от, А до Я» в Facebook. Сейчас женщина находится в госпитале в городе Паттайя.

Не так давно Алтайский край называли убежищем от коронавируса.

18 марта в регионе ввели режим повышенной готовности.

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