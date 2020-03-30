Названа «благоприятная» температура, при которой Covid-19 держится дольше всего

При отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней, сообщает РИА Новости.
При высокой температуре в 70 градусов вирус COVID-19 исчезает в течение пяти минут.
Кроме того, коронавирус может оставаться на бумаге не более трех часов, на одежде и обработанном дереве — до двух дней, на стекле — до четырех дней, пишет bfm.ru. Дольше всех вирус держится на пластике — до семи. Столько же коронавирус может оставаться на внешней поверхности медицинских масок.
«Убежище» открылось
Между тем в Алтайском крае зафиксирован первый случай заражение коронавирусовм Covid-19. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике. Десять дней она находилась дома в режиме самоизоляции. Однако лабораторное исследование анализов в новосибирском «Векторе» подтвердило худшее.
Женщину госпитализировали в инфекционное отделение барнаульской городской больницы № 5.
«Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Клинических симптомов заболевания у нее нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Изолирован и муж заболевшей. Его анализы проверяют в «Векторе», — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Алтайском крае.
Еще одна жительница Алтая заразилась новой коронавирусной инфекцией, отдыхая на юго-востоке Таиланда, сообщает блог «Паттайя от, А до Я» в Facebook. Сейчас женщина находится в госпитале в городе Паттайя.
Не так давно Алтайский край называли убежищем от коронавируса.
18 марта в регионе ввели режим повышенной готовности.