2 мая
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Здоровье

Названы продукты, резко повышающие сахар в крови

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева назвала резко повышающие уровень сахара в крови продукты, сообщает «Прайм».

Арбуз.
Арбуз.
СС0

Регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) может нарушить обмен веществ. уверена эксперт.

Также такие продукты провоцируют чувство голода и активируют набор жира. Специалист добавила — избыток продуктов с высоким ГИ может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

Высокий ГИ характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, картофеля, риса, лапши, газированных напитков, а также каши быстрого приготовления, пишет Lenta.ru.

К этой категории продуктов относятся такие фрукты и овощи, как арбуз, дыня и морковь.

Ранее способы быстро снизить уровень холестерина назвали специалисты.

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