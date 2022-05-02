Названы продукты, резко повышающие сахар в крови

Регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) может нарушить обмен веществ. уверена эксперт.

Также такие продукты провоцируют чувство голода и активируют набор жира. Специалист добавила — избыток продуктов с высоким ГИ может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

Высокий ГИ характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, картофеля, риса, лапши, газированных напитков, а также каши быстрого приготовления, пишет Lenta.ru.

К этой категории продуктов относятся такие фрукты и овощи, как арбуз, дыня и морковь.

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