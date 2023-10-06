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Здоровье

Непредсказуемые геоудары обрушились на россиян. Как уберечься от солнечной радиации

Геомагнитная активность 6 октября на планете ведет себя непредсказуемо — то опускается, то поднимается.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Накануне на Землю обрушился мощный геомагнитный шторм в 5 баллов, указывает "МК".

Магнитные бури будут продолжаться 7 и 8 октября. На время вероятен космический штиль.

Дыра

Между тем сообщалось, что волну мощного потока радиации ощутят россияне. Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час.

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Странный взрыв

Ранее самый мощный взрыв в истории космоса взбудоражил астрофизиков. Событие очень странное. И астрономы высказывают гипотезы, почему долгое время объект продолжает вспыхивать и взрываться.

Дело в том, что загадочное событие продолжается до сих пор. А это само по себе фантастика.

Объект AT2021lwx находится на расстоянии порядка 8 млрд световых лет от Земли. Впервые объект вспыхнул в 2020 году в созвездии Лисички. С тех пор мощный телескоп фиксирует различные изменения. Исследователи пока в недоумении: что в космосе взрываться так долго.

Пока астрофизики убеждены — это не звезда. А гигантской массы объект — массой до 800 млн Солнц. Этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи.

Как защититься

Симптомы влияния геомагнитной бури:

  • головная боль,
  • резкие скачки артериального давления,
  • головокружение,
  • учащенное сердцебиение,
  • затрудненное дыхание,
  • нарушение сна,
  • рассеянность, раздражительность, тревожность,
  • усталость,
  • боль в суставах, ломота в костях,
  • обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Чего стоит избегать при магнитных бурях:

  • работы с техникой,
  • вождения автомобиля,
  • частого использования телефона и компьютера,
  • физической активности.

Как защититься от магнитной бури:

  • снизить физическую активность,
  • чаще принимать контрастный душ,
  • есть меньше вредной пищи,
  • ограничить себя в употреблении алкоголя,
  • пить больше воды,
  • следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

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