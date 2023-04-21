Волну мощного потока радиации ощутят россияне

Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час. В апреле мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7.

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Шторм

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

20 апреля — геоудары в 5 баллов;

21 апреля — геоудары в 5 баллов;

22 апреля — геоудары в 3 балла.

Здоровье

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники. на Земле и на орбите — МКС.

Сияние

Во время сильных магнитных бурь на севере и в средних широтах страны можно наблюдать красивейшее явление — полярное сияние.

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.