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Здоровье

Новую врачебную амбулаторию открыли в Алтайском крае

Новое здание врачебной амбулатории в рамках нацпроекта «Здравоохранение» открыли в селе Ракиты Михайловского района 17 марта. Об этом сообщает минздрав региона.

Новая амбулатория в Алтайском крае.
Новая амбулатория в Алтайском крае.
zdravalt.ru

Площадь нового медучреждения — 365 кв. м.

В амбулатории предусмотрели два отдельных входа: для взрослых и для детей.

Есть кабинеты терапевта, педиатра, акушера, стоматологический, стерилизационная комната, прививочные и процедурные кабинеты, палата дневного стационара.

На строительство, мебель и оборудование потратили более 38 млн рублей за счет федерального и краевого бюджетов.

До появления амбулатории медпомощь жителям села оказывали в приспособленном для этого помещении детского сада.

До конца марта в крае начнут прием пациентов во всех десяти врачебных амбулаторий, построенных в конце 2022.

Ранее в Барнауле открыли самую большую в регионе врачебную амбулаторию. Она считается самым большим медицинским объектом модульного типа, который построен в Алтайском крае за последние годы.

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