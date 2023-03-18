Новую врачебную амбулаторию открыли в Алтайском крае

Площадь нового медучреждения — 365 кв. м.
В амбулатории предусмотрели два отдельных входа: для взрослых и для детей.
Есть кабинеты терапевта, педиатра, акушера, стоматологический, стерилизационная комната, прививочные и процедурные кабинеты, палата дневного стационара.
На строительство, мебель и оборудование потратили более 38 млн рублей за счет федерального и краевого бюджетов.
До появления амбулатории медпомощь жителям села оказывали в приспособленном для этого помещении детского сада.
До конца марта в крае начнут прием пациентов во всех десяти врачебных амбулаторий, построенных в конце 2022.
Ранее в Барнауле открыли самую большую в регионе врачебную амбулаторию. Она считается самым большим медицинским объектом модульного типа, который построен в Алтайском крае за последние годы.