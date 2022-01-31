О глобальной стабилизации ситуации с ковидом рассказал иммунолог

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что глобальная стабилизация ситуации с распространением коронавируса в мире произойдет в середине текущего года, сообщает радио Sputnik .

В 2022 году будет наблюдаться резкое падение летальности, заявил Крючков. По его оценке, речь пока идет не о конце пандемии, он считает, что в этом году наступит только управляемость эпидемическим процессом.

По данным Крючкова, «заболевание будет легче протекать на популяционном уровне». Нагрузка на больницы упадет.

Иммунолог считает, что в России ситуация с коронавирусом улучшится благодаря формированию коллективного иммунитета — в мае или июне, пишет Газета.Ru.

«Это будет не 85−87%, но все равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к омикрон-штамму», — заключил медик.

Ранее специалисты «Вектора» оценили вероятность распространения нового коронавируса NeoCov.