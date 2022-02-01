О пике заболеваемости ковидом рассказали в Роспотребнадзоре

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время, пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими, сообщает «Интерфакс».

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (…) К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — сказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах», указала эксперт.

Она сказала, что такой скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последние недели, связан с высокой заразностью варианта «омикрон», так как вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным.

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — подчеркнула специалист.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн говорил, что судя по кривым заболеваемости в разных странах, пик омикрона придется в России на начало февраля. Он предположил, что заболеваемость омикроном снизится до довольно низких значений уже к концу февраля.