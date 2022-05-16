О появлении новых штаммов из-за вспышки ковида в КНДР предупредил вирусолог

«Новая популяция, новые дрова для этого пожара — это возможность появления новых штаммов. Так возник штамм дельта в Индии, где очень много людей болело COVID-19. Новые штаммы появляются и с малой вероятностью, но при большом числе больных эта вероятность повышается», — предупредил Аграновский.

Постоянное поддержание состояния пандемии и активное распространение инфекции помогут COVID-19 распространиться дальше. При этом, по мнению вирусолога, в случае с КНДР проникновение инфекции в другие государства маловероятно из-за закрытости страны, но о такой угрозе со стороны Китая говорить можно.

Специалист не исключил — в Северной Корее может распространяться не коронавирус, а другая инфекция, пишет Lenta.ru. Невозможно точно определить, чем конкретно болеют жители КНДР, так как сведений об этом не будет, а статистику скроют, считает Аграновский.

Только за 15 мая 392 тысячи случаев «неизвестной лихорадки» выявили в Северной Корее. Всего в стране заболели 1,2 млн человек, среди которых 648 тыс. выздоровели, а более 564 тыс. находятся на лечении.

Всего в стране заболели 1,2 млн человек, среди которых 648 тыс. выздоровели, а более 564 тыс. находятся на лечении. В стране введен режим ЧС.