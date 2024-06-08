При переходе от одной личности к другой могут отмечаться закатывание глаз, частое моргание, смена позы, поведение человека в целом может напоминать вхождение в транс, указывает Газета.Ru.
По мнению доктора, словосочетание «раздвоение личности» не совсем корректно — ведь в человеке могут «жить» и две, и пять, и 10 разных личностей. У всех них свое поведение, свои воспоминания, может быть даже свой язык и любимые выражения.
Заболевание встречается редко, чаще у женщин. Его сложно диагностировать из-за сходства с шизофренией и пограничным расстройством личности.
Ранее сообщалось, как врачи помогают родственникам пациентов с психическими заболеваниями не сойти с ума. Психическое заболевание – это история не про одного человека. Оно затрагивает и пациента, которому поставили диагноз, и его близких, переживающих за здоровье родственника.
Специалисты отмечают, что чаще всего самое сложное для семьи пациента – это принять тот факт, что их близкий серьезно болен.
Самое важное - в нашем Telegram-канале