Раздвоение личности встречается у 1-5% населения. Его часто путают с шизофренией и пограничным расстройством личности, рассказала врач-психиатр Анастасия Бойко, пишет РИАМО .

При переходе от одной личности к другой могут отмечаться закатывание глаз, частое моргание, смена позы, поведение человека в целом может напоминать вхождение в транс, указывает Газета.Ru.

По мнению доктора, словосочетание «раздвоение личности» не совсем корректно — ведь в человеке могут «жить» и две, и пять, и 10 разных личностей. У всех них свое поведение, свои воспоминания, может быть даже свой язык и любимые выражения.

Заболевание встречается редко, чаще у женщин. Его сложно диагностировать из-за сходства с шизофренией и пограничным расстройством личности.

Ранее сообщалось, как врачи помогают родственникам пациентов с психическими заболеваниями не сойти с ума. Психическое заболевание – это история не про одного человека. Оно затрагивает и пациента, которому поставили диагноз, и его близких, переживающих за здоровье родственника.

Специалисты отмечают, что чаще всего самое сложное для семьи пациента – это принять тот факт, что их близкий серьезно болен.

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