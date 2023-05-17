О смертельно опасной болезни предупредили дачников

Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. И ей можно легко заразиться от грызунов, пишет "Мослента".

Симптомы схожи с простудой или ангиной. Но вскоре у больного появляются дискомфорт в животе и пояснице, боли в глазах. Причем снижается острота зрения. Появляется сыпь на теле.

Заболевание может привести к смерти. Чтобы этого не произошло, рекомендовано работать в перчатках.

Между тем за розы на даче можно получить реальный срок или штраф 300 тыс. рублей. Такие меры предусмотрены для любителей гавайской розы. И наказать могут даже за один куст. Гавайская роза содержит вещества, оказывающие психотропное и наркотическое воздействие.

Ранее дачников предупредили о штрафах за мойку автомобиля. Также вступили в силу изменения в правилах противопожарного режима в РФ.

Они разрешат жарить шашлыки ближе к дачному дому и запретят ставить решетки на окнах подвалов. Раньше жарить шашлыки разрешали как минимум в 20 м от дачи. А жечь костры — в 50 м.

Теперь нельзя ставить глухие решетки на окнах подвалов и так называемых приямках у окон подвалов.

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