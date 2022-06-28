О способах побороть страх смерти рассказал психиатр и блогер

Он развеял миф о фильмах ужасов как способе справиться с танатофобией, пишет «Доктор Питер».

Страх смерти — эволюционный, указал врач.

Он был нужен человеку, чтобы «как-то дожить до 20 лет и родить хотя бы пару детей для продолжения рода».

Этот страх специалист называет нормальным, однако если из-за него человек находится в постоянном дискомфорте, то простой страх переходит в танатофобию.

«И еще один важный пункт — избегание. То есть человек старается всячески избегать разговоров о смерти, переключает фильмы, в которых есть сцены на эту тему, боится читать книги, где герои умирают. В итоге избегание всего, что касается собственного страха, приводит к тому, что человек начинается бояться еще больше», — утверждает специалист.

Фильмы ужасов помочь «привыкнуть» к смерти не могут, подчеркивает Сычев, пишет Lenta.ru.

«Скорее, надо искать книги, фильмы, где кто-то другой рассуждает о смерти. Чем больше человек будет сталкиваться с тактичным и здоровым подходом к причине своего страха, тем легче он потом будет к нему относиться», — объясняет он.

Помочь могут комедии с ноткой мелодрамы, где нет пренебрежения к смерти, но есть глубокая рефлексия на тему. В пример он привел фильм «Четверо похорон и одна свадьба».

Советует психиатр и творчество, в котором можно «обрабатывать» свой страх с помощью написания картин, стихов и музыки. Он утверждает, что со временем фобия перестает так сильно тревожить.

В заключение врач также порекомендовал посещать дискуссионные площадки, на которых люди открыто говорят о страхе смерти.

Ранее о главной причине несчастной жизни рассказал эксперт. Между тем на четверть выросло число обращений россиян к психологам и психиатрам.