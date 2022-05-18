18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О вреде искусственной икры предупредила врач

О вреде имитированной икры предупредила диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Нечаева, пишет «Газета.Ru».

Красная икра
Красная икра
prodgid.ru.

По словам Нечаевой, натуральные красители в искусственной икре часто заменяют более дешевыми химическими, что опасно для здоровья.

Кроме того, в состав икры, отмечает врач, входит большое количество консервантов.

«Поэтому лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию», — заявила она.

В искусственной икре, продолжила врач, намного больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме, указывает Lenta.ru.

«Скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию», — заключает диетолог-эндокринолог.

При выборе имитированной икры эксперт призвала отказаться от вариантов с добавками: сливочным сыром или кремом, поскольку в них содержатся растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

Между тем производство красной икры в России находится под угрозой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость