О вреде искусственной икры предупредила врач

О вреде имитированной икры предупредила диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Нечаева, пишет « Газета.Ru ».

По словам Нечаевой, натуральные красители в искусственной икре часто заменяют более дешевыми химическими, что опасно для здоровья.

Кроме того, в состав икры, отмечает врач, входит большое количество консервантов.

«Поэтому лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию», — заявила она.

В искусственной икре, продолжила врач, намного больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме, указывает Lenta.ru.

«Скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию», — заключает диетолог-эндокринолог.

При выборе имитированной икры эксперт призвала отказаться от вариантов с добавками: сливочным сыром или кремом, поскольку в них содержатся растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

Между тем производство красной икры в России находится под угрозой.