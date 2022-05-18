О вреде искусственной икры предупредила врач

По словам Нечаевой, натуральные красители в искусственной икре часто заменяют более дешевыми химическими, что опасно для здоровья.
Кроме того, в состав икры, отмечает врач, входит большое количество консервантов.
«Поэтому лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию», — заявила она.
В искусственной икре, продолжила врач, намного больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме, указывает Lenta.ru.
«Скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию», — заключает диетолог-эндокринолог.
При выборе имитированной икры эксперт призвала отказаться от вариантов с добавками: сливочным сыром или кремом, поскольку в них содержатся растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.
Между тем производство красной икры в России находится под угрозой.