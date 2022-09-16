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Здоровье

Об экстренной госпитализации Владимира Познера появились сообщения в СМИ

Телеведущего и журналиста Владимира Познера экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

У него выявили коронавирусную инфекцию, сообщает Telegram-канал Mash. Состояние известного журналиста оценивается как «средней тяжести».

До этого Познер не болел ковидом.

Накануне у него был кашель, головная боль и общая слабость. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал неотложку.

Тест показал положительный результат. 88-летнего Познера решили госпитализировать.

Между тем сам телеведущий в беседе с ТАСС опроверг слухи о своей госпитализации. И назвал появившуюся информацию «враньем».

Ранее Познер высказался о бойкоте Олимпиады в Пекине. Также он ответил на слова президента Польши о «ненормальной» России.

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