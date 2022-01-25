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Здоровье

Об опасности бессимптомных носителей омикрона рассказала специалист

При омикроне бессимптомное течение коронавируса может встречаться у тех, кто прошел курс вакцинации против COVID-19 или недавно переболел.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Такие пациенты могут представлять опасность, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет Lenta.ru.

У них коронавирус обычно обнаруживается при тестировании как контактных лиц.

«Риск того, что бессимптомные представляют опасность для окружающих, имеется, поэтому по-прежнему сохраняется рекомендация по соблюдению масочного режима для всех, независимо от того, болел ли человек, прошел ли вакцинацию или не имеет иммунной защиты перед этой инфекцией», — предупредила специалист.

Ранее Пшеничная заявила, что риск повторно заразиться коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма вырастает с 1−2 до 15−20%.

Ранее омикрон проник в Алтайский край и начал стремительно распространяться.

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