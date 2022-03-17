Об «утечке» коллективного иммунитета в России предупредил иммунолог

События последних недель сместили фокус общественного внимания от пандемии к другим угрозам, что привело к «утечке» коллективного иммунитета в России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.

Эксперт напомнил — коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен достигать 85%, чтобы можно было говорить о победе над заболеванием.

Этот показатель в России снижается.

Еще месяц назад он превышал 60%. На данный момент он находится на уровне чуть более 53%.

Крючков подчеркнул, что коллективный иммунитет — это динамическое понятие.

«Мы говорим, что надо достичь в моменте 85%, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться», — заключил иммунолог.

По словам специалиста, иммунная прослойка растет за счет того, что люди выздоравливают от коронавируса или вакцинируются, пишет Газета.Ru. Но со временем число антител снижается. Поддержать его на необходимом уровне можно с помощью вакцинации или бустерной прививки.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн назвал срок окончания пандемии коронавируса.

Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом снизится к июню. По его словам, в России, как и в остальных странах, снижается частота заболеваемости COVID-19.

«У нас много вакцинированных. У нас больше 50% людей уже провакцинированы. У нас много людей переболевших. В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню», — сказал он.

Между тем сильнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса зафиксировали в Китае, а эксперты предупредили о ее экономических последствиях.