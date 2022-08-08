8 августа
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Здоровье

Обнаружен ранее неизвестный тип генипавируса, способный к заражению людей и животных

Китайские и сингапурские ученые обнаружили ранее неизвестный тип генипавируса, способный к заражению людей и животных, сообщает сайт «Пэнпай».

Вирус.
Вирус.
unsplash.com

Новый патоген назвали вирусом Ланъе.

Всего, по данным специалистов, им было инфицицированы 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

Симптомы

Наиболее частые симптомы при заражении — кашель, лихорадка, слабость, боль в мышцах, тошнота и головная боль.

Предположения

Пока между инфицированными не выявлено никакой связи, а у их родственников нет признаков заболевания. Это позволяет надеяться, что передача вируса от человека к человеку невозможна. В целом, патоген похож на вирус Нипах, но в случае с Ланъе врачи пока не выявили смертельных исходов или тяжелого течения, пишет Газета.Ru.

Схожесть

Геном вируса Ланъе состоит из 18 402 нуклеотидов. Он похож на другие пять известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом Моцзян, который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань.

Носители

Природными носителями вируса чаще всего (27%) выступают землеройковые — внешне схожие с мышами млекопитающие.

Помимо них, антитела к вирусу удалось обнаружить у некоторых собак и коз.

Ранее сообщалось, что новые мутанты ковида в 20 раз хуже нейтрализуются иммунитетом.

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