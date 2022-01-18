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Здоровье

Офисное здание опечатали прямо вместе с сотрудниками в Пекине

В Пекине заперли сотрудников офисного здания из-за обнаружения «омикрона» у одного из них.

Китай.
Китай.
unsplash.com

Накануне одна из работающих в этом здании женщин сдала положительный тест на вариант коронавируса «омикрон», сообщает CNN.

Служба Ковид привезла для запертого персонала постельные принадлежности. Снаружи установлены палатки, где будут проводиться тесты на коронавирус для выявления штамма «омикрон».

Карантин для сотрудников может продлиться несколько дней.

Такие беспрецедентные меры принимаются из-за предстоящих Зимних олимпийских игр, пишет Газета.Ru.

Ранее в Пекине заявили, что в столице Китая был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

Между тем шведы обнаружили новую мутацию омикрона.

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