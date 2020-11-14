Онищенко прокомментировал рост заболевания коронавирусом в России

Рост заболеваемости COVID-19 был прогнозируемый, хотя он наблюдается не по всей стране, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости .

«Он идет <…> в ряде регионов. По тем данным, которыми мы располагаем, сегодня неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири, это объясняется прежде всего тем, что они позднее вступили в эпидемический процесс», — отреагировал Онищенко на увеличение суточного прироста пациентов с коронавирусом.

По словам депутата, в Москве большого подъема заболеваемости нет, хоть она и продолжает оставаться на высоком уровне, пишет Lenta.ru. Онищенко отметил — это может быть связано с формированием коллективного иммунитета у москвичей.

Гибридная война

Ситуация вокруг коронавируса «имеет все признаки гибридной войны», заявил ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Также Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19.

По его словам, еще в 2013 году ученые из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрел новых свойств.

Антирекорд

14 ноября в России выявили 22 702 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый антирекорд по суточному приросту с начала пандемии.