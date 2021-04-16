Онколог рассказала о ранних признаках рака у детей

Злокачественные новообразования у маленьких пациентов встречаются сравнительно редко — 15−18 случаев на 100 тысяч детей в год. Однако, родителям надо обязательно знать тревожные симптомы, которые могут указывать на рак, пишет Letidor.ru. О них рассказала гематолог Европейского Медицинского центра Екатерина Рогачева.

Врач отметила, что у детей рак имеет свою коварную особенность — он развивается быстрее, чем у взрослых. Поэтому важно помнить о признаках, которые могут свидетельствовать о развитии опухоли, и вовремя прийти с ребенком на обследование.

Ребенок постоянно испытывает слабость. Если ребенок не бегает, избегает обычных нагрузок, то это должно насторожить родителей. Например, часто вместо того чтобы поиграть с друзьями, малыш сидит, привалившись к маме всем телом. Это может быть просто минутная усталость, проявление нежности, но вместе с тем и тревожный симптом.

Также родителей должно насторожить, если ребенок испытывает необъяснимую слабость, у него увеличены лимфатические узлы, он сильно потеет по ночам, жалуется на кожный зуд и заметно похудел.

Симптомом могут стать и частые ОРВИ, особенно если речь идет о рецидивирующих гнойных отитах (воспалении ушей), воспалении десен (гингивитах), воспалении слизистой оболочки рта с возникновением язвочек (стоматитах), повторных пневмониях, гнойных, воспалительных и инфильтративных поражениях кожи и подкожной жировой клетчатки, особенно с возникновением абсцессов.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Внезапное, без проявлений ОРВИ, повышение температуры должно насторожить. Если лимфатические узлы увеличиваются до размера лесного ореха и больше, а ОРВИ при этом нет, обратитесь к врачу.

О возможном наличии онкологического заболевания могут свидетельствовать боли или болезненные состояния, а также синяки и кровоподтеки на коже и длительные кровотечения при травмах, порезах или менструациях у девочек-подростков.

Даже если новообразование не прощупывается, то нельзя оставлять без внимания необъяснимое увеличение органов брюшной полости (печени и селезенки).

Часто новообразования имеют вид «шишки», но при этом на боль ребенок не жалуется. Такие новообразования могут быть в мягких тканях, в толще мышц, в подкожном слое, в орбите глаза или на костях.

Рекомендуется проходить профосмотры у специалистов, если в семье были случаи детских опухолей или опухоли у взрослых родственников.