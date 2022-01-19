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Здоровье

Оптимальную для здоровья температуру дома назвали в Роспотребнадзоре

Слишком жаркий или сухой воздух снижает сопротивляемость респираторным инфекциям, в том числе коронавирусу, пишет «Российская газета».

Отопление. Кот на батарее.
Отопление. Кот на батарее.
altapress.ru.

Оптимальную для здоровья температуру назвали в Роспотребнадзоре.

Согласно санитарным нормам, лучшая температура для детских садов находится в пределах от плюс 19 до плюс 21 градуса Цельсия.

В школьных классах Роспотребнадзор советует поддерживать температуру от 18 до 24 градусов, в палатах больниц — от 20 до 26 градусов. На эти же показатели советуют ориентироваться при регулировании отопления в своей квартире.

В Роспотребнадзоре напомнили — несоблюдение параметров микроклимата может привести к распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Также необходимо регулярно проветривать помещение, обеспечивая необходимый уровень влажности воздуха, пишет Lenta.ru. При слишком высокой температуре и недостаточной влажности может ухудшиться самочувствие.

Среди симптомов — нарушение сна, повышенная утомляемость, ослабление память и снижение работоспособности.

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