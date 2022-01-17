В Сибири выявили штамм коронавируса «омикрон»

По его данным, все случаи завозные, пишет «Интерфакс».

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса „омикрон“. Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — написал главный санитарный врач края в своем телеграм-канале.

Ранее вирусолог заявил о бесполезности коллективного иммунитета против штамма омикрон.

Между тем в Алтайском крае начали готовиться к атаке омикрона.