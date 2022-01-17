17 января 2°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В Сибири выявили штамм коронавируса «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» впервые выявлен в Красноярском крае, сообщил 17 января глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

По его данным, все случаи завозные, пишет «Интерфакс».

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса „омикрон“. Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — написал главный санитарный врач края в своем телеграм-канале.

Ранее вирусолог заявил о бесполезности коллективного иммунитета против штамма омикрон.

Между тем в Алтайском крае начали готовиться к атаке омикрона.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость