Опубликован список «фуфломицинов»: лекарственных препаратов-пустышек

Врач Никита Жуков подготовил самый полный список лекарственных препаратов, эффективность которых не доказана или же они недостаточно изучены, сообщает в «Живом журнале» пользователь с ником scinquisitor. В списке есть весьма популярные часто употребляемые лекарства вроде анальгина и валидола. Какие претензии имеет к ним доктор?

Нет надежных доказательств

В этот список входят, по словам автора, «средства, относящиеся к фармакологической группе «фуфломицины».

При этом попадание препарата в список не всегда означает, что он точно не действует, указывает автор блога в ЖЖ. Но означает, что нет надежных свидетельств его эффективности. Кроме того, у недостаточно изученных препаратов могут быть плохо изучены и побочные эффекты.

Там где есть положительный эффект, почти наверняка возможен какой-то побочный эффект и последствия передозировки. Поэтому «отсутствие побочных эффектов» в рекламе препарата является довольно характерным признаком того, что препарат либо пустышка, либо его никто нормально не изучал.

Лекарства , таблетки , шприц.

Анальгин , валидол и другие

Вот, например, что пишет врач о некоторых известных препаратах.

Анальгин: имеет доказанную эффективность, но равно имеет и доказанную небезопасность — где-то в одном на 1500−3000 случаев применения приводит к агранулоцитозу, который даёт 7% вероятности умереть (причём при наличии медпомощи, без неё можно смело умножать на 10). На основе этого он запрещён для широкого применения в развитых странах ещё в 70−80-х годах, где-то продаётся по рецепту при строгих показаниях, а у нас раздаётся всем вокруг.

Лекарства. СС0

Валидол: теоретики продолжают считать, что он вызывает рефлекторное расширение сосудов, однако, никаких подтверждений этому нет (в отличие от нитроглицерина, у которого те же показания, но есть доказанная эффективность). Работает так: чувствуешь боли в сердце, суёшь под язык валидол для освежения дыхания (вместо реально необходимого в этой ситуации нитроглицерина) и катишься с инфарктом в клинику.

Весьма скептично врач Жуков относится к кагоцелу, афобазолу, ингавирину, йодантипирину и многим другим. Коммутируя «Дождю» свой список, он назвал валидол «мятными таблетками». В общем, список достаточно любопытный, со ссылками на авторитетные источники.