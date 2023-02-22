23 февраля
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Здоровье

«Организм уже перестал бороться»: иммунолог дала неутешительный прогноз по состоянию Костомарова

За последний месяц пневмония, с которой олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу, переросла в гангрену, менингит и два инсульта, он потерял зрение на один глаз. Врач-иммунолог дала объяснение.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

В норме организм регулирует подсознание: как дышать, какие процессы в том или ином случае проводить.

Однако у Романа Костомарова произошла дизрегуляция. Слова врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, приводит Woman.ru: это означает, что у человека на всех уровнях отказала иммунная система.

«Медицина — это просто костыли, мы не можем дать человеку жизнь за него. Если организм борется, то ему помогают. Если человек отказался бороться — все действия бессильны. Возможен только временный результат», — говорит Ярцева.

Везде, где отмирают клетки, возникает некроз. Инфекция заражает все на своем пути: самые мелкие сосуды, которые находятся в мозге, почках, печени и конечностях.

Почки и печень можно подключить к аппаратам, промывать и поддерживать давление. Однако с конечностями и мозгом такое проделать тяжело.

По мнению врача, происходит естественный процесс: организм потихоньку умирает, но врачи не позволяют этого сделать.

«Никаких препаратов, чтобы включить защиту, нет. Медицина не может остановить старение, так же, как не может запустить иммунитет», — заключила иммунолог.

Ранее altapress.ru сделал подробный разбор о состоянии здоровья фигуриста на данный момент.

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