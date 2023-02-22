Что известно о состоянии здоровья фигуриста Костомарова

Романа Костомарова госпитализировали в столичную больницу ночью 10 января. Он жаловался на слабость и боль в груди. У спортсмена диагностировали пневмонию.
Утром ему стало хуже, и врачи перевели Костомарова в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
На фоне пневмонии у спортсмена развился некроз конечностей. По словам профессора МГМУ имени Сеченова, хирурга Андрея Шестакова, сильный некроз — причина выбросов токсинов в организм.
Чтобы предотвратить сепсис, врачам пришлось ампутировать стопы фигуриста. По информации СМИ, Костомаров лишился сразу обеих стоп, по другим же данным — только одной.
Через неделю, 14 февраля некроз добрался до кистей спортсмена. «Комсомольская правда» сообщила, что фигурист потерял и их.
Мать олимпийского чемпиона заявила, что половина всего, что пишут о ее сыне, — неправда, пишет Telegram-канал Shot. Она сказала, что придет время и родственники расскажут, что на самом деле произошло.
Оксана Домнина в свою очередь заявила, что Костомаров, когда поправится, сам расскажет о своем здоровье.
Последние новости неутешительны. По данным Telegram-канал SHOT, у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Ему пришлось удалить хрусталик из-за сильного фронтита.
Состояние фигуриста оценивают как крайне тяжелое. Известно. что фигурист до сих пор на ИВЛ.
СМИ сообщают разную информацию. MSK1.ru передает, что у Костомарова отек правой лобной доли головного мозга, а также двухсторонний отит с осложнениями.
А «Известия» сообщают, что у спортсмена зафиксирован сепсис крови, в течение ночи ее очищали при помощи плазмафереза.
Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой.
В январе Роман Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при минус 25 градусах. Фигурист уже болел.