Что известно о состоянии здоровья фигуриста Костомарова

1

Как долго Костомаров находится в больнице?

Романа Костомарова госпитализировали в столичную больницу ночью 10 января. Он жаловался на слабость и боль в груди. У спортсмена диагностировали пневмонию.

Утром ему стало хуже, и врачи перевели Костомарова в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.