22 февраля
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Здоровье

Что известно о состоянии здоровья фигуриста Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова становится все хуже. 21 февраля у него диагностировали второй инсульт. Altapress.u рассказывает. что известно о здоровье фигуриста на данный момент.

Врач в больнице. Медицина.
Врач в больнице. Медицина.
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Как долго Костомаров находится в больнице?

Романа Костомарова госпитализировали в столичную больницу ночью 10 января. Он жаловался на слабость и боль в груди. У спортсмена диагностировали пневмонию.

Утром ему стало хуже, и врачи перевели Костомарова в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

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Осложнения

На фоне пневмонии у спортсмена развился некроз конечностей. По словам профессора МГМУ имени Сеченова, хирурга Андрея Шестакова, сильный некроз — причина выбросов токсинов в организм.

Чтобы предотвратить сепсис, врачам пришлось ампутировать стопы фигуриста. По информации СМИ, Костомаров лишился сразу обеих стоп, по другим же данным — только одной.

Через неделю, 14 февраля некроз добрался до кистей спортсмена. «Комсомольская правда» сообщила, что фигурист потерял и их.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0
3
Что говорят родственники и друзья фигуриста?

Мать олимпийского чемпиона заявила, что половина всего, что пишут о ее сыне, — неправда, пишет Telegram-канал Shot. Она сказала, что придет время и родственники расскажут, что на самом деле произошло.

Оксана Домнина в свою очередь заявила, что Костомаров, когда поправится, сам расскажет о своем здоровье.

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Последние новости

Последние новости неутешительны. По данным Telegram-канал SHOT, у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Ему пришлось удалить хрусталик из-за сильного фронтита.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0
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Состояние здоровья фигуриста

Состояние фигуриста оценивают как крайне тяжелое. Известно. что фигурист до сих пор на ИВЛ.

СМИ сообщают разную информацию. MSK1.ru передает, что у Костомарова отек правой лобной доли головного мозга, а также двухсторонний отит с осложнениями.

А «Известия» сообщают, что у спортсмена зафиксирован сепсис крови, в течение ночи ее очищали при помощи плазмафереза.

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О спортсмене

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой.

В январе Роман Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при минус 25 градусах. Фигурист уже болел.

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