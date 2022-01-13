Переводить сотрудников на удаленку рекомендовал компаниям Онищенко

Уже сейчас можно рекомендовать работодателям переводить своих сотрудников на удаленную работу в связи с распространением «омикрон"-штамма коронавируса, заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости .

«Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал он.

Онищенко добавил — если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос или возникло чувство недомогания, то следует воздержаться от похода на работу — необходимо остаться дома и работодатели должны пойти навстречу, пишет Газета.Ru.

«Если такая рекомендация будет дана работодателю <…> такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — заключил Онищенко.

Ранее условие введения локдауна в России назвали в Госдуме.