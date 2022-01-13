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Здоровье

Переводить сотрудников на удаленку рекомендовал компаниям Онищенко

Уже сейчас можно рекомендовать работодателям переводить своих сотрудников на удаленную работу в связи с распространением «омикрон"-штамма коронавируса, заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

«Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал он.

Онищенко добавил — если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос или возникло чувство недомогания, то следует воздержаться от похода на работу — необходимо остаться дома и работодатели должны пойти навстречу, пишет Газета.Ru.

«Если такая рекомендация будет дана работодателю <…> такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — заключил Онищенко.

Ранее условие введения локдауна в России назвали в Госдуме.

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