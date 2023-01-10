10 января
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Здоровье

Пешком и на снегоходах. Алтайский министр здравоохранения оценил работу медиков в праздничные дни

В этом году у медиков практически не было выходных на каникулах. Работу здравоохранения организовали по-другому в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями, рассказал министр Дмитрий Попов.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

В поликлиниках все дни каникул работала неотложная помощь, а 3 и 6 января и узкие специалисты. С 31 декабря по 8 января в поликлиники края обратились более 100 тыс. человек. В этом году также организовали работу диагностических центров, в них приняли более 4 тыс. человек.

Нагрузка на скорую помощь несколько снизилась по сравнению с началом декабря, серьезных сбоев не было, отметил Попов.

В силу низкой видимости в метели были затруднены выезды на дом. «Порядка 12 вызовов было принято, когда скорая помощь не укладывалась во время доезда, в этом случае помогало МЧС», — рассказал министр. Наиболее сложная обстановка складывалась в Алейском, Первомайском, Чарышском, Топчихинском и Калманском районах. По-прежнему остается непростая ситуация в Змеиногорском районе, добраться до некоторых населенных пунктов можно либо на снегоходах, либо пешком.

Отделением экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Краевой клинической больницы в первые дни 2023 года из районов края в специализированные клиники Барнаула были эвакуированы более 50 человек.

Оборудование в больнице скорой помощи.
Оборудование в больнице скорой помощи.
БСМП.

Дмитрий Попов отметил, что относительно низкая нагрузка в этот раз выпала на токсикологическую службу: массовых отравлений алкоголем не было. Всего зарегистрировали 28 случаев отравлений (вместо 48 в предыдущий год), из них 12 — алкогольные.

Министр сказал, что сейчас в новогодние каникулы на спад пошла заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако, ожидается вторая волна: традиционно грипп типа, А (в этом году свиной грипп) сменяется на тип В после новогодних праздников.

Грипп в этот раз пришел раньше, чем ожидалось — в конце ноября вместо февраля-марта. По оценкам Дмитрия Попова, заболеваемость будет расти в течение двух недель — в основном вреди школьников, которые вышли с каникул. Затем грипп и ОРВИ пойдут на спад.

Ковид также пока не исключен из повестки, хотя уровень заболеваемости минимальный. Из 99 ковидных коек сталось 49 — в основном в Барнауле.

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