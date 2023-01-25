25 января
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Здоровье

Почему чай с лимоном может быть опасен, рассказала эксперт

Чай с лимоном помогает в борьбе с простудой и содержит витамины. Но есть и те, кому такой напиток противопоказано, сообщает «Здоровое-питание.рф» со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерину Антипову.

Чай.
Чай.
https://unsplash.com/

Лимон действительно может благотворно влиять на кровеносные сосуды, способствовует пищеварению, помогает в борьбе с усталостью и лишним весом.

По словам специалиста, людям, страдающим желчнокаменной болезнью, гастритом, язвенной болезнью желудка и изжоге — лимон противопоказан.

Цитрус усиливает свойства чая, и напиток бодрит примерно, как кофе. Такой микс негативно влияет на организм людей, которые страдают заболеваниями ЖКТ, уточняет эксперт.

Стоит быть осторожнее и с ароматизированными чаями, говорит Антипова.

«Вы не получаете необходимых полезных микроэлементов, потому что в пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента», — объясняет диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Эксперты сошлись во мнении, что утро лучше начинать со стакана чистой воды, который поможет запустить пищеварительную систему.

Также специалисты говорят, что употребление кофе на голодный желудок грозит обострением гастрита, панкреатита и других хронических заболеваний ЖКТ.

Ранее врач рассказала, кому стоит ограничить употребление кофе.

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