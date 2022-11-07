Почему дергается глаз, объяснила специалист

Дрожание мышц в области глаза может объясняться продолжительной работой за экранами компьютеров, дефицитом витаминов, аллергической реакцией, неправильным питанием.

Немаловажно — причиной подергивания могут быть неправильно подобранные очки.

Чтобы избежать неприятных моментов, необходимо высыпаться — не менее семи часов. Контролировать потребление энергетиков и кофе.

Подергивание века не является опасным состоянием. Но лишь в том случае, если оно временное.

Ранее турист ослеп на один глаз из-за пьяной ссоры.