7 ноября
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Здоровье

Почему дергается глаз, объяснила специалист

Подергивание века — миокимию — провоцируют несколько факторов, сообщила офтальмолог «СМ-Клиника» Анна Попова, пишет Газета.Ru.

Глаза.
Глаза.
unsplash.com

Дрожание мышц в области глаза может объясняться продолжительной работой за экранами компьютеров, дефицитом витаминов, аллергической реакцией, неправильным питанием.

Немаловажно — причиной подергивания могут быть неправильно подобранные очки.

Чтобы избежать неприятных моментов, необходимо высыпаться — не менее семи часов. Контролировать потребление энергетиков и кофе.

Подергивание века не является опасным состоянием. Но лишь в том случае, если оно временное.

Ранее турист ослеп на один глаз из-за пьяной ссоры.

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