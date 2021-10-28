Полпред в СФО призвал глав регионов быть готовыми к развертыванию дополнительных коек для больных ковидом

Полпред президента РФ Анатолий Серышев призвал глав регионов Сибири в ходе совещания в среду обеспечить максимальную готовность к оказанию медпомощи и развертыванию дополнительного коечного фонда для больных COVID-19.

«Впереди неделя нерабочих дней, и отсутствие необходимого резерва коечного фонда может привести к несвоевременной госпитализации пациентов», — приводятся в сообщении Сибирского окружного информационного центра слова полпреда.

Свободный коечный фонд — по данным на 26 октября — есть во всех регионах Сибири, в трех регионах он составляет более 20%, пишет «Интерфакс».

Также на особом контроле должен быть вопрос обеспечения кислородом и лекарственными препаратами пациентов с COVID-19 и пневмонией как для лечения в стационарах, так и в амбулаторных условиях.

Между тем в ковидных госпиталях Алтайского края ежедневное потребление кислорода выросло до 45 тонн. В минздраве отметили, что летом в медучреждениях при большем количестве пациентов потреблялось кислорода меньше почти на 10 тонн, чем сейчас.

В регион ежедневно осуществляют поставки кислорода из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Мобилизованы собственные мощности в регионе — предприятия «Алтайстройдеталь» и «Алтайский Химпром».