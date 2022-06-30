30 июня
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Здоровье

Популярные мифы о запахе тела и пользе дезодорантов оценили дерматологи

Дерматологи доктор Мишель Анри и доктор Дхавал Банусали рассказали о самых распространенных мифах, касающихся запаха тела и пота человека, пишет Business Insider.

Пот. Жарко
Пот. Жарко
ССО

Вопреки распространенному мнению, пот на самом деле сам по себе не пахнет, указали специалисты. Запах пота — это выделения бактерий, обитающих в коже, питающихся потом, и являющихся естественной частью микрофлоры человека.

Еще одним важным мифом является то, что пот — отличный способ детокса.

«Это — огромный миф. Наш организм обычно находится в состоянии равновесия, и 99% времени он избавляется от токсинов с помощью печени и почек», — рассказала доктор Анри.

Среди других мифов, которых опровергли ученые были наличие вреда от антиперспирантов, а также то, что дезодоранты останавливают потоотделение, пишет Газета.Ru.

Между тем повышенное потоотделение — обычная летняя проблема, которая, тем не менее, доставляет массу неудобств.

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