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Здоровье

После гриппа — COVID-19? Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах в Москве.

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
chechnya.gov.ru.

Он мог заразиться коронавирусом.

Источник не уточнил, в какой именно больнице и в каком городе сейчас находится Кадыров. Также агентство отмечает, что «не располагает официальным подтверждением этой информации».

Еще один источник сообщил агентству, что в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319, пишет bfm.ru. Кто находился на борту, не уточняется.

В феврале Рамзан Кадыров из-за болезни временно передал полномочия главы Чеченской Республики главе правительства региона Муслиму Хучиеву.

«В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР председателю правительства ЧР Муслиму Хучиеву», — писал тогда глава Чечни в своем телеграм-канале.

В конце апреля Кадыров посетил грозненскую больницу, в которой лечат пациентов с коронавирусом.

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