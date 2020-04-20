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Коронавирус

Кадыров «в костюме как у Путина» посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил грозненскую больницу, в которой лечат пациентов с коронавирусом, сообщает официальный сайт республики.

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
chechnya.gov.ru.

Сейчас в клинической больнице № 4 проходят лечение 76 больных коронавирусом.

«Двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека на кислородной поддержке. У остальных пациентов болезнь протекает без осложнений», — рассказал главврач медучреждения

В ответ Кадыров подчеркнул, что будет и дальше принимать меры для недопущение распространения коронавирусной инфекции.

«Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда», — подчеркнул глава Чечни.

Во время своего визита в больницу Р. Кадыров также пообщался с больными, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.

Он приехал в медучреждение в обычной одежде, но затем переоделся в защитный костюм «необычного цвета» — желтого. Сопровождение облачилось в белые костюмы.

Президент пообщался с больными. Один из пациентов рассказал, что Путин зашел в палату и поздоровался, но руку протягивать не стал.

А вот Кадыров, судя по фото, не побрезговал даже приобнять пациентов больницы, чтобы оказать моральную и физическую поддержку.

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
chechnya.gov.ru.

Ранее Кадыров придумал «полезное наказание» для нарушителей карантина. Причем «физический штраф» придется «выплачивать» до конца режима самоизоляции.

С 13 апреля в Чечне ввели пропускной режим — жители должны оформлять разрешение для поездки за продуктами. А по воскресеньям чеченским жителям запретили выходить из дома.

Желтый костюм сделан американской фирмой DuPont. Модель предназначена для использования на разных производствах, в том числе на пищевых, химических и фармацевтических. Своего владельца костюм оберегает от брызг опасных веществ и аэрозолей, а также от радиации и инфекций. Стоит такая защита больше 350 евро, по текущему курсу — около 30 тыс. рублей. Впрочем, в интернете можно найти в несколько раз дешевле, если хорошо поискать.

Костюм не включает маску. К примеру, у Владимира Путина была маска российского производства — UNIX 6100 с панорамным обзором. В респиратор встроено переговорное устройство.

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