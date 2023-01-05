Праздники не дома. В минздраве Алтайского края рассказали, сколько человек попали в больницы в первые дни января

В минздраве Алтайского края отметили , что все медучреждения функционируют в обычном режиме.

В первые дни 2023-го года в специализированные клиники Барнаула попали более 50 человек. На тему оказания помощи в праздники в ведомстве состоялось селекторное совещание.

«Министр здравоохранения Дмитрий Попов подчеркнул, что жители края должны беспрепятственно получать медицинскую помощь как в рабочие, так и в выходные и праздничные дни», — сказано в сообщении.

Кроме того, функционирует Дистанционно-консультационный центр с выездными акушерскими и реанимационными бригадами Алтайского краевого перинатального центра «Дар». Там продолжается наблюдение за беременными из группы риска. Сегодня в Алтайском крае 60 таких женщин.

Также за первые дни января на «горячую линию» 112 поступило более 30 звонков. В ведомстве уточняют, что все они обработаны.

Ранее стало известно, что малышей в Алтайском крае будут проверять на 36 наследственных заболеваний.