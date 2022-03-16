Производить аналоги жизненно важных препаратов предложила «Фарма»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителями бизнеса новые условия обеспечения импортозамещение в фармацевтике, сообщается в Telegram-канале Воробьева и в канале правительства региона.

Производством отечественных аналогов жизненно важных препаратов и компонентов для них готова заняться компания «ПСК Фарма», которая находится в Дубне.

«Посмотрели, какие препараты закупает регион для нужд пациентов. Мы готовы заместить импорт тех, которые поставляются иностранными производителями из недружественных стран, чтобы не пострадали пациенты», — заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Компания готова производить препараты нового поколения для борьбы с онкологией, ревматоидным артритом и сложными заболеваниями, пишет РБК.

14 марта немецкая и американская фармацевтические компании Bayer и Pfizer решили приостановить инвестиции в Россию.

При этом обе компании сообщили, что не собираются прекращать поставки лекарств в страну. Американская компания Eli Lilly решила приостановить экспорт в Россию не жизненно необходимых лекарств и временно прекратить все инвестиции, рекламные кампании и новые клинические исследования в стране.

Ранее в Минздраве сообщили о случаях задержек поставок лекарств, но связали их с логистическими проблемами. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что в России есть запас препаратов, а поставки стабильны.