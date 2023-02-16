16 февраля
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Здоровье

Производители лекарства от изжоги десятки лет скрывали риск появление рака

Британская компания Glaxo более 40 лет скрывала, что их лекарство от язвы и изжоги Zantac может вызывать рак. Об этом сообщает РБК.

Таблетки.
Таблетки.
СС0.

По информации РБК, компания знала о канцерогенности препарата с 1970-х годов. Однако она предпочла умолчать об этом факте и не снимала Zantac с продажи.

В составе лекарства использовали ранитидин, который создавал опасное вещество NDMA. Его добавляют в ракетное топливо и используют в опытах на крысах, чтобы спровоцировать у них рак.

За 40 лет Zantac стал самым продаваемым в мире рецептурным лекарством. Елизавета II даже наградила Glaxo и посвятила в рыцари исполнительного директора Эндрю Уитти.

В 2019 году стало известно об опасности лекарства. Производители Zantac и регуляторы здравоохранения по всему миру отозвали препарат.

Ранее американская биофармацевтическая компания «Виатрис», которая занималась препаратом «Виагра», приостановила поставки в Россию.

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