Производители лекарства от изжоги десятки лет скрывали риск появление рака

По информации РБК, компания знала о канцерогенности препарата с 1970-х годов. Однако она предпочла умолчать об этом факте и не снимала Zantac с продажи.
В составе лекарства использовали ранитидин, который создавал опасное вещество NDMA. Его добавляют в ракетное топливо и используют в опытах на крысах, чтобы спровоцировать у них рак.
За 40 лет Zantac стал самым продаваемым в мире рецептурным лекарством. Елизавета II даже наградила Glaxo и посвятила в рыцари исполнительного директора Эндрю Уитти.
В 2019 году стало известно об опасности лекарства. Производители Zantac и регуляторы здравоохранения по всему миру отозвали препарат.
Ранее американская биофармацевтическая компания «Виатрис», которая занималась препаратом «Виагра», приостановила поставки в Россию.