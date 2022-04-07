7 апреля
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Здоровье

Прокуроры проверили, почему женщина сломала ногу на улице, а потом руку в рентген-кабинете

В Екатеринбурге в больнице № 2 уточнили правила работы с пациентами в отделении лучевой диагностики, чтобы предотвратить падение людей по пути на рентген, сообщила прокуратура Свердловской области.

Рентген.
Рентген.
СС0.

Надзорное ведомство внесло представление главврачу больницы после того, как в декабре пациентка, сломавшая ногу на улице, сломала еще и руку в рентген-кабинете, потому что никто не помогал раздеваться и передвигаться.

54-летняя женщина приехала на рентген в травмпункт вместе с дочерью, сообщало издание «Е1.Ru».

Дочь в кабинет не пустили. Пациентка вынуждена была раздеваться и перемещаться по кабинету самостоятельно, хотя не могла опираться на сломанную ногу.

«Женщина упала и сломала руку», — рассказали СМИ.

Прокурорская проверка подтвердила — в кабинете не было медработника, и женщину никто не сопровождал при подготовке к рентгенографии, пишет «Интерфакс».

После получения представления больница разместила у входа в травмпункт два кресла-коляски и две каталки.

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