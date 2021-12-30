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Жизнь

В «Чебурашке» стало жарко после вмешательства прокурора Алтайского края

В Алтайском крае устранили нарушения в детском саду, где из-за холода не могли находиться дети, сообщает региональная прокуратура.

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

Детсад № 3 «Чебурашка» расположен в Косихинском районе. 20 декабря сообщили, что в учреждении из-за проблем с отоплением температуру поддерживали с помощью обогревателей.

После этого детсад отправился на карантин из-за холода. Депутат АКЗС Александр Траутвейн отметил, что в здании устарели все коммуникации и требуется капитальная замена.

30 декабря в прокуратуре сообщили, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа в детсаду провели проверку.

«Установлено, что не соблюдались требования к микроклимату помещений для детей. Ввиду непринятия своевременных мер к ремонту системы отопления внесено представление председателю комитета администрации Косихинского района по образованию и делам молодежи, инициировано привлечение заведующей детсада к административной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Нарушения оперативно устранили: в учреждении провели ремонт отопительной системы, увеличили подачу тепла, восстановили температурный режим.

Ранее мама из Барнаула пожаловалась на детсад, где «дети сидят на сухарях и голодают».

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